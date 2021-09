MU : Erling Haaland priorité numéro un l'été prochain

La suite après cette publicité

Et si Manchester United passait à l'offensive pour Erling Haaland l'été prochain ? D'après les informations d'ESPN, les Red Devils devraient faire de l'attaquant du Borussia Dortmund leur priorité dans un an, lorsque sa clause libératoire passera à 75 millions d'euros. De plus, le média anglophone ajoute que le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford ne devrait pas impacter les finances nécessaires pour recruter l'international norvégien (12 sélections).

Arrivé au BVB en provenance du RB Salzbourg contre 20 millions d'euros, les Jaune-et-Noir ne voulaient pas lâcher leur superstar de 21 ans pour moins de 150 M€. Le Paris Saint-Germain aurait pu se positionner sur le prix si la vente de Kylian Mbappé avait été finalisée dans les derniers instants du mercato estival. D'autres géants européens comme Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich et le Paris Saint-Germain pourrait également lever le montant de la clause.