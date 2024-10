La liste des 25 finalistes pour le trophée Golden Boy 2024 !

De Rafael van der Vaart, premier lauréat en 2003, à Jude Bellingham, tenant du titre, le Golden Boy a récompensé de nombreux futurs grands joueurs au cours des dernières années. Précisons, à ce titre, que Lionel Messi (2005), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017) ou encore Erling Haaland (2020) ont notamment remporté ce trophée individuel, qui met à l’honneur le meilleur joueur U21 évoluant en Europe. Une récompense lancée depuis plus de 20 ans par le média italien Tuttosport. Ce jeudi soir, le quotidien sportif turinois a ainsi révélé les 25 finalistes après une première liste de 100 noms dévoilée en juin dernier.

Grand favori à la victoire finale, Lamine Yamal est bien présent. Tout comme son coéquipier du FC Barcelone : Pau Cubarsi. Une liste réduite où l’on retrouve également cinq talents français. Considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, Mathys Tel (Bayern Munich) participe ainsi à la lutte finale. C’est également le cas des deux Parisiens Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery. Désormais sous les couleurs de Manchester United, l’ancien Lillois Leny Yoro figure aussi parmi les 25 finalistes, au même titre que Wilson Odobert, transféré à Tottenham au cours de l’été dernier.

Lamine Yamal favori incontesté ?

En ce qui concerne la Ligue 1, à noter par ailleurs la présence de la pépite monégasque Eliesse Ben Seghir (19 ans), étincelant en ce début de saison. Avec un joueur dans le top 25 mais surtout 5 joueurs dans la liste des 100, l’ASM était d’ailleurs la formation la mieux représentée avec Brighton. Mais ce n’est pas tout. Arrivé dans la capitale française en provenance de Benfica cet été, Joao Neves est lui aussi du rendez-vous. Enfin, parmi les cadors européens et pour compléter cette prestigieuse liste, on retrouve les Madrilènes Endrick et Arda Güler, Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) ou encore Savinho (Manchester City).

A noter également que la Juventus Turin est bien représentée avec deux joueurs : Kenan Yıldız et Samuel Mbangula, soit un de moins que Manchester United qui - en plus de Leny Yoro - compte Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo. Oscar Gloukh (RB Salzbourg), Jorrel Hato (Ajax Amsterdam), Adam Wharton (Crystal Palace), Cristhian Mosquera (Valence), Andreas Schjelderup (Benfica), Rico Lewis (Manchester City), Samu Omorodion (FC Porto) ou encore Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) sont aussi nommés parmi les 25 finalistes.

Les 25 finaliste pour le Golden Boy 2024

- Endrick (Real Madrid)

- Samuel Mbangula (Juventus)

- Wilson Odobert (Tottenham)

- Andreas Schjelderup (Benfica)

- Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

- Lamine Yamal (FC Barcelone)

- Pau Cubarsi (FC Barcelone)

- Rico Lewis (Manchester City)

- Mathys Tel (Bayern Munich)

- Désiré Doué (PSG)

- Warren Zaïre-Emery (PSG)

- Joao Neves (PSG)

- Leny Yoro (Manchester United)

- Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

- Arda Güler (Real Madrid)

- Samu Omorodion (FC Porto)

- Alejandro Garnacho (Manchester United)

- Kobbie Mainoo (Manchester United)

- Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

- Oscar Gloukh (RB Salzbourg)

- Jorrel Hato (Ajax Amsterdam)

- Kenan Yıldız (Juventus)

- Adam Wharton (Crystal Palace)

- Cristhian Mosquera (Valence)

- Savinho (Manchester City)