LOSC : Renato Sanches de retour dans le groupe pour Nîmes

Le LOSC se déplace demain soir à Nîmes (21h), lanterne rouge, avec la ferme intention de laver l'affront subi à domicile face au SCO Angers, il y a deux jours (1-2). Pour retrouver le goût de la victoire, Christophe Galtier a annoncé qu'il pensait titulariser l'attaquant américain Timothy Weah au poste de latéral droit, en l'absence de ses deux habitués. Il pourra aussi compter sur les services de son prodige portugais du milieu de terrain, Renato Sanches. Absent sur blessure depuis le 8 novembre, le joueur de 23 ans était prêt à débuter à Angers, mais son coach avait décidé de le préserver.

«J'avais décidé de ne pas prendre de risque, après une courte semaine de travail après les fêtes. Il (Renato Sanches) est disponible pour le match de demain. Yusuf (Yazici) et Luiz (Araujo) sont toujours dans le protocole sanitaire du covid. Yusuf va rentrer bientôt (il est actuellement en Turquie, où il a passé les fêtes, ndlr), il va bien. Luiz va beaucoup mieux. Il travaillera de manière individuelle demain après avoir fait un bilan cardiaque. Jeremy Pied et Zeki Celik sont toujours indisponibles. Orestis Karnesis a une petite entorse de la cheville et est donc indisponible. Adama Soumaoro se trouve lui à Bologne pour négocier un transfert», a énuméré Christophe Galtier en conférence de presse, ce vendredi.

Le Groupe du LOSC pour le déplacement à Nîmes