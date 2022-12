Vidéo : le pénalty litigieux de Lionel Messi fait exploser Twitter !

La suite après cette publicité

La première période de la finale de la Coupe du Monde a été un véritable calvaire pour l'équipe de France. Les Bleus ont encaissé deux buts et ont été totalement étouffés par les joueurs de l'Argentine. Mais ce qui fait énormément réagir sur Twitter, c'est le pénalty très litigieux accordé à l'Albiceleste après un contact léger entre Ousmane Dembélé et Angel Di Maria. La twittosphère n'en revient pas et crie au scandale !