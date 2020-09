Noël Le Graët persiste et signe sur le racisme

La semaine dernière, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, avait été au coeur des débats suite aux déclarations suivantes prononcées sur RMC Sport. « Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu. Je ne sais pas ce qu'il a dit (Neymar, ndlr), je n'ai pas écouté ».

Sur le plateau de la chaîne Téléfoot ce mardi, Le Graët a tenu à s'expliquer sur le sujet, revenant au passage sur l'affaire de racisme concernant Neymar et Alvaro Gonzalez. «Je ne sais pas ce qu’il s’est dit (ndlr, entre Alvaro et Neymar, qui accuse l’Espagnol de racisme) mais par contre, notre sport est un sport qui rassemble, il ne divise pas. Nous avons à la fédération des hommes qui surveillent le sport amateur tout le temps. Les remontées sont très minimes sur les incidents. Le football est-il porteur de racisme ? Non, absolument pas. Je dis que les joueurs respectent les différences de couleurs».