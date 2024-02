Les nouvelles annonces sur le prochain format de la Ligue des Champions

Dès la saison prochaine, la Ligue des Champions et les autres compétitions européennes vont changer de format. L’UEFA publiera dans quelques jours le règlement complet de ces nouveaux formats, mais avant ça Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint et directeur du football de l’UEFA, a voulu expliquer les raisons du changement à la presse italienne. Dans le compte-rendu publié par Gazzetta Dello Sport, on apprend que l’instance a voulu passer à un système de 4 groupes de 9 équipes car : « la phase de poules actuelle, composée de 8 petits groupes de 4 équipes chacun, comprend des matches aller et retour et donne lieu à plusieurs reprises à des matches avec peu d’intérêt lors des cinquième et sixième journées » selon Giorgio Marchetti. L’UEFA précise qu’elle ne veut pas qu’il n’y ait « de derbys entre équipes d’une même nation », à moins qu’un pays ne qualifie 5 représentants ou plus en Ligue des Champions.

Avec deux matchs supplémentaires par équipe, des nouveautés auront lieu également dans le calendrier. La première phase de la Ligue des Champions se jouera de septembre jusqu’à janvier. La première journée aura lieu dans une semaine exclusive, c’est-à-dire avec des matchs étalés sur trois jours mardi, mercredi et jeudi, sans les deux autres coupes. Autre nouveauté calendaire, tous les matchs de la dernière journée se jouera au même moment, pour favoriser équité, ce qui fera un grand multiplex.