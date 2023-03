Le crack du Barça Lamine Yamal dans la tourmente

La suite après cette publicité

Lamine Yamal a seulement 15 ans, et pourtant, il affole déjà toute la Catalogne. Pur produit de La Masia, le jeune ailier de nationalité espagnole et équato-guinnéenne est considéré comme l’un des principaux espoirs du centre de formation du FC Barcelone. Signe qu’il est prédestiné à devenir grand, il a décidé de mettre sa carrière entre les mains de Jorge Mendes. Mais celui qui joue avec les U19 blaugranas et qui s’est déjà entraîné avec Lewandowski, Dembélé & co fait polémique en Espagne.

La raison ? As nous apprend qu’il a tout simplement été écarté, pour des raisons disciplinaires, de la liste des vingt joueurs convoqués en sélection espagnole U17 pour disputer le Tour d’Élite du championnat d’Europe de la catégorie, qui donne ensuite accès au prochain Euro en Hongrie. Un incident ayant éclaté avec deux autres jeunes joueurs (un de l’Atlético et un autre du Real) lors du dernier stage de la Roja U17, en Algarve, serait à l’origine de cette décision du sélectionneur Julen Guerrero. Lamine Yamal pourrait tourner le dos à l’Espagne et opter pour un futur international avec le Maroc.

À lire

Un nouveau sponsor maillot pour le FC Barcelone face au Real Madrid