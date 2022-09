La pépite Lamine Yamal fait déjà saliver le FC Barcelone

La suite après cette publicité

La Masia continue de sortir de sacrés talents. Certains brillent avec le FC Barcelone, à l'image de Ronald Araujo, Gavi ou Ansu Fati, pendant que d'autres cartonnent loin du Camp Nou, comme Marc Cucurella (Chelsea) ou Dani Olmo (Leipzig). Chaque année, on a ainsi droit à de belles fournées de jeunes, et d'ici peu, on risque d'entendre parler de Lamine Yamal. Du haut de ses 15 ans déjà, l'ailier de nationalité espagnole et écuato-guinnéenne est déjà bien connu des observateurs du club barcelonais de l'autre côté des Pyrénées, étant considéré comme un des principaux espoirs du centre de formation blaugrana.

Il faut dire que malgré son jeune âge, celui qui est surclassé en U19 a déjà tapé dans l'oeil de Xavi. Yamal s'est ainsi entraîné avec l'équipe première cette semaine, et les retours des témoins de ses premiers pas avec les A ont été époustoufflés par son talent. Ses qualités balle au pied,s a finition, sa créativité, sa compréhension du jeu et sa palette très large pour faire des différences en ont impressionné plus d'un. Principalement aligné côté droit, il n'est pas du tout le cliché du joueur qui va uniquement chercher à déséquilibrer, dribbler et finir sur un tir ou un centre, bien au contraire. Il est extrêmement complet et est à la fois un playmaker, un finisseur et un dynamiteur. Il est également capable de jouer en pointe de l'attaque.

Déjà le chouchou de la direction

Forcément, les comparaisons avec Lionel Messi ont déjà commencé à fleurir dans les médias catalans. Si elles peuvent, légitimement, sembler exagérées voire même nocives pour le développement du jeune, elles sont aussi logiques au vu du style de jeu de celui qui représente l'Espagne chez les équipes de jeune. « Lamine est intouchable », prévenait cette semaine Mateu Alemany, signe qu'en interne, on compte sur lui pour un avenir relativement proche. Il faut dire que, selon le quotidien AS, son agent Ivan De la Peña (l'ancien joueur) a déjà reçu des approches d'autres cadors européens pour l'adolescent. Et quand on sait que le Barça ne veut pas faire de folies au niveau des salaires dans ces catégories d'âge, il y a de quoi être inquiet.

Le FC Barcelone ne veut pas précipiter les choses, et pour l'instant, il continuera de s'entraîner et de jouer avec les U19, avec lesquels il va notamment disputer la Youth League. Mais il y a une volonté de le protéger et de le chouchouter, puisqu'il est tout simplement considéré comme l'élu par bon nombre de dirigeants. La date du 13 juillet 2023 sera décisive, puisqu'il pourra alors signer son premier contrat professionnel, et forcément, les Barcelonais espèrent que ça sera au sein de son club formateur. D'ici là, et s'il continue sur ce rythme et cette progression folle, il fera parler de lui à plusieurs reprises pendant la saison..;