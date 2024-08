Le FC Nantes va dynamiter le sprint final du mercato

Le week-end dernier, le FC Nantes a lancé sa saison du côté de la Ville Rose. Et les Canaris ont dû partager les points avec le Toulouse Football Club (0-0). Ils espèrent faire mieux dimanche à 17 heures à La Beaujoire face à l’AJ Auxerre. D’ici là, Antoine Kombouaré pourrait voir son effectif changer quelque peu. Dans les cages, Alban Lafont est de plus en plus proche d’un départ. Hier, nos confrères de Ouest-France ont révélé que l’Ajax Amsterdam avait relancé cette piste déjà explorée par le passé. Ce jeudi, L’Equipe confirme et précise que les Nantais aimeraient récolter entre 10 et 15 millions d’euros pour le portier sous contrat jusqu’en juin 2027 et qui souhaite relever un nouveau challenge.

Il n’est pas le seul dans ce cas. En conférence de presse au début du mois de juillet, Antoine Koumbouaré a révélé que certains éléments de son groupe avaient demandé un bon de sortie. «Douglas Augusto et Pedro Chirivella ont émis le souhait de partir et moi aussi (je souhaite qu’ils partent) donc on est tous d’accord.» Mais ça n’a pas vraiment avancé pour les deux joueurs, qui étaient d’ailleurs sur le terrain face aux Pitchounes. De son côté, Mostafa Mohamed n’est visiblement pas contre un départ. Dans la short-list de Stuttgart pour remplacer Sehrou Guirassy, il n’était pas une piste prioritaire. Les Allemands ont finalement misé sur El-Bilal Touré.

Des départs possibles, des arrivées imminentes

Les Canaris, qui ont visiblement du mal à boucler certains départs, ont néanmoins réussi à se séparer de Bastien Meupiyou. Après avoir échoué à le faire prolonger, Nantes a vendu le joueur sous contrat jusqu’en 2025 à Wolverhampton. L’écurie française récolte 5 millions d’euros (hors bonus). OF précise qu’avec ce départ et ceux de Diaz (21 ans) et d’Appuah (20 ans), les Nantais ont récolté 10 M€ au total. En parallèle, ils avancent sur le recrutement. L’ailier d’Huddersfield Town, Sorba Thomas, est arrivé il y a quelques semaines sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Idem pour Matthis Abline. Ce dernier a quitté le Stade Rennais pour signer un contrat de quatre ans en faveur de Nantes. Le club de la famille Kita a mis 10 millions d’euros sur la table, ainsi que 2 millions d’euros de bonus, pour se l’offrir.

Ils ont également réussi à déloger Johann Lepenant de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a été prêté avec une option d’achat fixée à 2,5 M€. D’autres renforts peuvent encore arriver d’ici à la clôture du marché. Les Nantais ont pour priorité de mettre la main sur le remplaçant d’Alban Lafont. Ils l’ont d’ailleurs déjà trouvé. Après avoir approché un temps Anthony Lopes, dont l’OL ne veut plus, l’écurie française a jeté son dévolu sur Mory Diaw selon Ouest-France. Le média régional précise d’ailleurs qu’un accord a déjà été trouvé avec le gardien de Clermont il y a quelques semaines. L’opération devrait avoisiner les 2 millions d’euros. En défense, c’est Jean-Philippe Gbamin qui va signer un an selon nos informations. Le FC Nantes s’agite en cette fin de mercato. Ce qui n’est pas pour déplaire à Antoine Kombouaré, qui veut avoir son groupe définitif le plus vite possible.