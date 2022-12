CdM : Lionel Messi égale le record de Lothar Matthaüs

Lionel Messi n'en finit plus de faire tomber des records. Titulaire ce mardi soir à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la Croatie (à suivre en direct commenté sur notre site), le septuple Ballon d'Or est un peu plus rentré dans l'histoire du football.

La suite après cette publicité

L'attaquant star du PSG est en effet devenu le joueur avec le plus de matchs disputés (25) dans un Mondial, à égalité avec l'Allemand Lothar Matthaüs. Leo Messi, en cas de victoire face aux Vatreni, aura donc l'occasion de marquer toujours plus l'histoire du ballon rond en finale de la Coupe du Monde au Qatar, le 18 décembre prochain, en battant ce record et en soulevant le seul trophée manquant à sa sublime carrière.