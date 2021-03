Nice - Monaco : les compositions officielles

Les seizièmes de finale de la Coupe de France s'achèvent ce lundi soir avec un derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. A domicile, les Aiglons se présentent en 4-5-1 avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Florin Daniliuc, Jean-Clair Todibo, William Saliba et Stanley N'Soki prennent place. L'entrejeu est occupé par Hassane Kamara, Alexis Claude-Maurice, Morgan Schneiderlin, Pierre Lees Melou et Myziane Maolida tandis que seul en pointe, on retrouve Amine Gouiri.

De son côté, l'AS Monaco s'établit dans un 4-4-2 où Radoslaw Majecki officie dans les cages. Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Fodé Ballo-Touré sont associés en défense. Un cran plus haut, Krépin Diatta, Aurélien Tchouaméni, Cesc Fabregas et Youssouf Fofana sont alignés. Enfin, Kevin Volland évolue avec Stevan Jovetic en attaque.

Les compositions

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Saliba, N'Soki - Maolida, Claude-Maurice, Schneiderlin, Lees Melou, Kamara - Gouiri

AS Monaco : Majecki - Aguilar, Maripan, Disasi, Ballo-Touré - Fabregas, Tchouaméni, Fofana, Diatta - Volland, Jovetic