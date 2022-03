LdC, Chelsea : Thomas Tuchel peste contre la pelouse à Lille

Au terme d'une double confrontation plutôt bien gérée, Chelsea a éliminé le LOSC de la Ligue des champions. Même menés au score lors de ce match retour, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas semblé paniquer. Le technicien allemand a salué le caractère de ses joueurs au micro de RMC Sport. Il a aussi profité pour pester contre la pelouse du LOSC.

La suite après cette publicité

«C'était dur. Le terrain est vraiment horrible pour jouer. C'est une nouvelle pelouse, mais ce n'est pas de la qualité. C'est horrible pour un match de ce niveau. Lille a tout donné et ils ont joué sans la peur de perdre. Ils ont marqué, mais on a montré une réaction et une très bonne mentalité. On a du caractère. Je suis très heureux car on est en quart de finale. Le contexte ? Je pense qu'on a une atmosphère qui fait qu'on ne se concentre que sur le football. Le club en interne est très calme et très professionnel. La priorité, c'est toujours le football».