Joan Laporta soutient encore Ronald Koeman

En clôture de la sixième journée de Liga, le FC Barcelone (8e) se déplace sur la pelouse de Cadix (15e), ce jeudi soir à 22 heures. En difficulté depuis le début de saison (2 victoires, 2 nuls), les Blaugranas disposent d'un match en retard mais affichent d'ores et déjà une fragilité collective inquiétante. Annoncé sur la sellette lors de ces derniers jours, Ronald Koeman, orphelin de Lionel Messi, vit actuellement des moments compliqués en Catalogne. Une situation qui, pour l'heure, ne semble cependant pas le mettre en danger même si le nom de Thierry Henry est déjà sorti pour une possible succession. Interrogé par El Chiringuito ce jeudi, Joan Laporta a maintenu sa confiance vis à vis du technicien néerlandais.

Assurant que l'issue du match de ce soir n'aurait pas d'impact sur l'avenir immédiat du coach barcelonais : «l’avenir de Koeman ne dépend pas du résultat de ce soir. On est avec l’entraîneur. Il est l’entraîneur de l’équipe première du Barça et ce que nous voulons, c’est que les choses se passent bien pour lui», le patron du Barça a rappelé que le football n'était pas qu'une question de résultats mais également de jeu proposé : «tous les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et dans le cas du Barça par le jeu. Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd’hui». Aujourd'hui oui mais demain ? Un nouveau faux pas face à Cadix et la donne pourrait rapidement changer...