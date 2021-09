Le FC Barcelone pense à Thierry Henry

On commençait tout juste à s'habituer à ses envolées et ses punchlines au micro d'Amazon Prime Video que Thierry Henry pourrait reprendre du service sur un banc de touche. Selon les informations de Mundo Deportivo, le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 figure sur la short-list de la direction du FC Barcelone pour reprendre le flambeau en cas de départ de Ronald Koeman.

La sortie du Néerlandais en conférence de presse prouve à quel point ce dernier est sous tension chez les Blaugranas et ne se sent pas franchement soutenu par sa direction. Interrogé ce mercredi soir par divers médias espagnols, Joan Laporta a évidemment démenti, assurant le technicien de tout son soutien. Un discours de façade, puisque depuis plusieurs jours, de nombreux noms sortent dans la presse pour l'après-Koeman (Andrea Pirlo, Antonio Conte, Roberto Martinez, etc.).

Une idée fixe côté Barça

Dans les colonnes de MD, donc, filtre ce jeudi celui de Thierry Henry, ancien de la maison (2007-2010), aux côtés de celui de Xavi. Adjoint de Roberto Martinez en sélection de Belgique en plus de ses activités médiatiques, le natif des Ulis avait déjà été annoncé sur le banc du Barça lorsqu'Ernesto Valverde avait été débarqué, en janvier 2020. Il avait à l'époque été jugé trop inexpérimenté par la direction en place. La donne sera-t-elle différente aujourd'hui ?

Interrogé au sujet de son avenir par Le Parisien il y a quelques jours, l'intéressé ne se fermait aucune porte. «Je reste assistant avec la sélection de Belgique. Je remercie le coach Roberto Martinez de m’avoir réintégré dans le staff. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur», a-t-il conclu. Le Barça sait à quoi s'en tenir.