Thierry Henry fait le point sur sa carrière d'entraîneur

Désormais consultant de la Ligue 1 pour Amazon Prime Video, Thierry Henry poursuit également son travail d'assistant aux côtés de Roberto Martinez, à la tête de la sélection belge. Interrogé par Le Parisien, l'ancien attaquant international français (123 sélections, 51 buts) a évoqué son avenir et a notamment fait le point sur sa carrière d’entraîneur. Après un bref passage effectué à l'AS Monaco (octobre 2018-janvier 2019) et une expérience en MLS avec le Montréal Impact, l'ex-Barcelonais ne semble pas pressé par l'idée de revenir à la tête d'une équipe, sans pour autant se fermer des portes...

«Je reste assistant avec la sélection de Belgique. Je remercie le coach Roberto Martinez de m’avoir réintégré dans le staff. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur.»