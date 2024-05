Les grands oubliés des trophées UNFP

Peu de place dans l’ascenseur mais beaucoup de candidats. Avec seulement 20 noms retenus, difficile de satisfaire tout le monde au moment de récompenser les acteurs les plus marquants de la saison en Ligue 1. Ce mardi, l’UNFP, syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France, a rendu public l’identité des personnalités retenues pour ses trophées de fin d’année. S’il y a très peu de doute sur le fait que Kylian Mbappé s’offrira la palme du meilleur joueur pour la 5e fois de sa carrière (après 2019, 2021, 2022 et 2023), le 13 mai prochain, l’absence d’Alexandre Lacazette, snobé pour la deuxième année de suite, fait par exemple réagir sur les réseaux sociaux.

Fondamental dans le réveil de l’OL en deuxième partie de saison, le troisième meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts et 1 passe décisive) a été laissé de côté, au profit d’Ousmane Dembélé, Pierre Lees-Melou, Pierre-Emerick Aubameyang et Edon Zhegrova. Une absence tout de même moins «controversée» que la saison dernière, lorsqu’il avait porté le poids de l’OL sur ses épaules en long, en large, et en travers. Autre oublié du côté de Lyon : Pierre Sage. Nommé au pied levé après le départ de Fabio Grosso en décembre, le technicien français de 44 ans a su piocher dans les bons tiroirs pour replacer l’OL dans la course à l’Europe cette saison. Pour autant, il ne fait pas partie des nommés pour le titre de meilleur entraîneur, où figurent Paulo Fonseca, Luis Enrique, Franck Haise, Luka Elsner et Eric Roy.

Adi Hütter oublié, Marcus Thuram pas dans les meilleurs français à l’étranger

Pour rester dans la catégorie du meilleur technicien de Ligue 1, Adi Hütter aurait lui aussi pu postuler à la table des 5 nommés. Pour sa première saison du côté de Monaco, l’ancien entraîneur de Francfort a permis à l’ASM de rêver d’un avenir en C1, compétition que le club du Rocher n’a plus côtoyée depuis 2019 (il y avait eu des éliminations en qualifications en 2021 et 2022). Une absence qui surprend, à l’heure où le Lens de Franck Haise, 6e de Ligue 1, est loin d’esquisser ses élans de la saison dernière. Même son de cloche pour Le Havre de Lukas Elsner, 15e et toujours sous la menace d’une potentielle relégation. Francesco Farioli, malgré une philosophie parfois qualifiée de «minimaliste», aurait également pu faire partie de ce contingent, bien qu’on saisisse un essoufflement de son OGC Nice depuis quelques semaines.

Une présence qui peut aussi interroger dans la catégorie du meilleur espoir de Ligue 1 : celle d’Eliesse Ben Seghir. S’il reste incontestablement, sur le papier, l’un des plus gros prospects du Championnat de France, l’international marocain a été plombé par les blessures cette saison, ce qui explique ses maigres 273 minutes de jeu. À l’inverse, la révélation toulousaine Guillaume Restes, cruciale dans le maintien du TFC dans l’élite française, est zappée (Zaïre-Emery, Yoro, Cherki, Désiré Doué et Ben Seghir sont les 5 nommés). Parmi les autres grand absents des nommés UNFP, on peut également citer Marcus Thuram, oublié dans la catégorie du meilleur joueur français évoluant à l’étranger. Auteur d’une saison pleine avec son nouveau club de l’Inter Milan (12 buts, 7 passes décisives), champion d’Italie, l’international tricolore a été écarté, au bénéfice d’Antoine Griezmann, Mike Maignan, William Saliba, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Donnée parfois oubliée mais qui reste importante dans le processus de sélection : ce sont les joueurs eux-mêmes qui désignent les nommés par le biais d’un vote.