Inter Miami : Lionel Messi calmé par son entraîneur

Depuis ses débuts sous les couleurs de l’Inter Miami, Lionel Messi marche sur l’eau. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 11 matches, la Pulga est le sauveur de son équipe sur ce début de saison puisqu’il a souvent permis aux siens de remporter la victoire. Mais cela n’avait pas été le cas il y a quelques jours après le match nul (0-0) face à Nashville. Un match qui avait grandement frustré Leo Messi. Et son coach avait même dû le calmer.

Dans des propos rapportés par The Athletic, Tata Martino a expliqué qu’il avait dû parler à son joueur après ce match. «Léo était vraiment frustré après notre match nul sans but face à Nashville. J’ai dû lui dire "détends-toi, on ne gagnera pas tous nos matches." Il était réellement contrarié. Il est en quête permanente de victoires et c’est dur de changer cette mentalité.»