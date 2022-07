Le FC Barcelone fonce sur Kalidou Koulibaly mais ...

La suite après cette publicité

Seulement deuxième de Liga et éliminé sans gloire en quart de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort, le FC Barcelone sort d'une saison compliquée. L'optimisme reste présent puisque Xavi a procédé à un renouvellement de son équipe et on peut ressentir une certaine amélioration dans le jeu catalan. Pour autant, l'effectif aura bien besoin de quelques renforts et pour cela les dirigeants s'activent.

Alors que depuis hier soir la venue de Raphinha depuis Leeds United semble se matérialiser, le FC Barcelone est toujours accroché au dossier Robert Lewandowski. Pour autant, le club catalan va aussi chercher à se renforcer en défense. Disposant d'Eric Garcia, de Gerard Piqué et de Ronald Araujo tout en espérant libérer de la masse salariale pour enregistrer Andreas Christensen, le FC Barcelone aimerait aller chercher un nouvel élément pour sa défense centrale.

20 millions d'euros pour le défenseur sénégalais

Ainsi, selon Sport via son correspondant en Italie Giacomo Iacobellis, l'agent de Kalidou Koulibaly (31 ans), Fali Ramadani aurait proposé son poulain au FC Barcelone. Ne disposant plus que d'un an de contrat, le joueur sénégalais est estimé aux alentours de 20 millions d'euros. Un chiffre loin d'être élevé pour l'un des meilleurs éléments à son poste en Europe. L'agent dispose d'ailleurs d'un autre client qui arrive à un an de la fin de son contrat avec Nikola Milenkovic (24 ans, Fiorentina).

Sur les tablettes de la Juventus et de l'Inter Milan, le Serbe pourrait d'ailleurs être la clef de ce transfert et rejoindre Naples en cas de départ de Kalidou Koulibaly. Le natif de Saint-Dié serait tenté par un départ cet été afin de rapporter des fonds au Napoli. Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter mais à une condition : se débarrasser de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet. Le premier se dirige vers Rennes et le second du côté de Tottenham.