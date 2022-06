Rennes négocie avec Samuel Umtiti !

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais est face à un chantier compliqué. Suite à la vente de Nayef Aguerd à West Ham (35 M€) et à l’absence prolongée (3 mois) de Warmed Omari, le club breton doit tout simplement recomposer une charnière centrale. Une mission demandée par le propriétaire François Pinault qui n’a rien de facile pour le directeur sportif Florian Maurice.

D’ailleurs, ce dernier n’avait pas caché la difficulté de trouver deux défenseurs de qualité et surtout un remplaçant à Aguerd. « Ce n’est pas simple de trouver une copie ou un double de Nayef sur le marché. Soit parce que c’est trop cher ou parce que le joueur ne souhaite pas venir à Rennes. L’expérience, ça coûte de l’argent », déclarait-il au micro de la chaine TVR.

Umtiti pour remplacer Aguerd

L’Équipe annonce toutefois que les Rouge-et-Noir tiennent une piste pour l’après-Aguerd. Le quotidien assure que le SRFC a engagé des discussions avec un certain Samuel Umtiti. Âgé de 28 ans, le champion du monde 2018 a bouclé sa sixième saison à Barcelone. Prolongé jusqu’en 2026, l’ancien Lyonnais avait fait cette faveur pour aider son club à surmonter une grave crise financière. Car Umtiti est bien sur le marché. Annoncé partant, le natif de Yaoundé a même été cité pour revenir à l’Olympique Lyonnais.

L’OL serait d’ailleurs son choix numéro 1, devant Nice, Girona et la Fiorentina. Et Rennes dans tout ça ? Le SRFC n’est certes pas le club de cœur d’Umtiti, mais il a l’avantage de proposer un statut de titulaire, l’assurance de jouer la coupe d’Europe cette saison et, surtout, d’avoir Florian Maurice et Bruno Genesio, deux ex de l’OL dans ses rangs. Suffisant pour convaincre le Blaugrana ?