Un projet de Super Ligue Européenne sans le PSG est à l'étude

Finaliste de la dernière compétition et en ballottage favorable pour accéder aux demi-finales, le PSG voit la Ligue des Champions comme sa caution pour se mettre à table avec les autres grands clubs de ce sport. Présent dans la compétition sans discontinuité depuis 2012, le club français est favorable à une évolution de la compétition. Nasser al-Khelaïfi est dans la boucle des discussions engagées avec l'UEFA pour faire passer la C1 de 32 à 36 équipes sous la forme d'un mini-championnat reprenant le "système suisse", qui entrerait en vigueur en 2024.

Ce projet de nouvelle formule est très avancé. Il doit même être validé par l'instance européenne le 19 avril prochain lors de son prochain comité exécutif. Cela devrait bénéficier aux participants en augmentant la manne financière globale. Le président du PSG est très impliqué dans ce dossier car, conscient que les choses doivent changer, il doit prendre le train en marche et donner de sa personne pour que la formule convienne le mieux à son club. Il n'est pas un grand défenseur de la ligue fermée souhaitée par bon nombre de cadors européens.

Le PSG n'est pas favorable à une ligue fermée

C'est d'ailleurs en réponse à cette Super Ligue Européenne envisagée par l'ECA (l'Association des clubs Européens) que l'UEFA a pris le pas de la réforme de la Ligue des Champions. Néanmoins, cette vieille idée de C1 fermée n'est pas encore à jeter aux oubliettes. Selon les informations de L'Equipe, il existe d'ailleurs un projet de coupe d'Europe encore discuté en ce moment entre les clubs historiques mais sans la présence du Paris Saint-Germain. Pourquoi inviter un club qui ne souhaite pas de ce projet après tout.

Le quotidien sportif se réfère à des sources proches d'Andrea Agnelli, le patron de la Juventus et grand artisan de la Super Ligue Européenne. Voilà qui vient jeter un trouble sur l'avenir de la plus séduisante des coupes d'Europe et même du football de clubs sur le Vieux continent. Si la Ligue des Champions est en train de se réformer, pas sûr que cette nouvelle formule tienne très longtemps car en coulisses, beaucoup de clubs sont encore en train de réfléchir au football de demain et tente de tirer les marrons du feu.