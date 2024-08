OL : incroyable litige avec Metz pour le transfert de Georges Mikautadze !

C’est un transfert qui était très attendu. Après un retour réussi pour 6 mois du côté du FC Metz, Georges Mikautadze était probablement l’attaquant de Ligue 1 le plus convoité de l’été. Et ses prestations XXL avec la Géorgie à l’Euro n’ont fait que faire grimper sa cote en flèche auprès des grosses écuries européennes et surtout en France. De quoi forcément faire les affaires du FC Metz qui avait décidé de lever l’option d’achat du joueur (qui appartenait à l’Ajax) pour le revendre dans la foulée. Et il y a eu beaucoup de rebondissements ensuite. Évoqué à l’OM ou au RC Lens, le buteur de 23 ans semblait se diriger vers l’AS Monaco qui en avait fait le remplaçant de Wissam Ben Yedder parti libre en fin de contrat.

Alors que tout semblait bouclé entre les clubs et que le joueur était attendu pour sa visite médicale, ce dossier a été théâtre d’un énième rebondissement. L’Olympique Lyonnais, club formateur de Mikautadze, est arrivé dans la course et a rapidement convaincu son ancien joueur de revenir dans son club de cœur. La priorité du joueur qui décidait donc de signer à l’OL. Le club rhodanien déboursait «18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum » selon le communiqué publié lors de l’annonce du transfert. Mais voilà, à en croire les informations de L’Équipe, l’OL n’a pas tenu sa promesse de paiement et cela ne plaît pas du tout au FC Metz.

L’OL n’a pas tenu son engagement

Selon le quotidien français, l’OL et le FC Metz avaient convenu que la somme du transfert serait versée au fur et à mesure. L’OL devait notamment payer 8 millions d’euros au 1er août. John Textor n’a finalement payé que 3 millions d’euros et avec une dizaine de jours de retard. Une situation invraisemblable que le FC Metz n’a pas du tout acceptée. Et le club lorrain a directement réagi puisqu’il a saisi la commission juridique de la LFP pour faire valoir ses droits et régler très rapidement cette situation.

Le FC Metz, de retour en Ligue 2, n’avait pas caché son besoin de récupérer des liquidités avec ce transfert. Mais ce n’est pour le moment pas le cas. L’Équipe précise d’ailleurs que lors des pourparlers pour régler ce souci, John Textor, l’homme d’affaires américain, a évoqué la faiblesse des droits TV versés et a demandé du temps à la direction messine. Une justification qui n’a absolument pas convaincu et qui interroge sur la gestion de l’OL ces derniers mois. Le club a été l’un des plus dépensiers d’Europe sur le marché estival et avait promis de vendre pour plus de 100 millions à la DNCG ce qui n’est clairement pas le cas. L’OL ne semble donc pas si solide financièrement malgré les récentes dépenses XXL. Et cela a de quoi inquiéter les supporters…