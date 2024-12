EdF : l’OL milite pour Corentin Tolisso

Après deux années compliquées, Corentin Tolisso revient en forme du côté de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2027, enchaîne les bonnes prestations, lui qui totalise 2 buts et 2 assists en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle pour le joueur de 30 ans, mais aussi pour son club et l’équipe de France. Pour Pierre Sage, "Coco" Tolisso a tout pour retrouver les Bleus à l’avenir.

«L’enchaînement des performances influe sur sa confiance et ses initiatives. Il a marqué un superbe but contre Qarabag, et contre Nice, il était tout près d’en inscrire un autre. C’est un travailleur acharné qui a affiché ses ambitions personnelles en début de saison. Il confirme ses qualités et a encore de belles années devant lui. Je suis persuadé qu’il pourra prétendre à une place en équipe de France si ses efforts se poursuivent. Le mérite lui revient entièrement.» Il aura une nouvelle occasion de montrer ses qualités samedi face à Angers en L1.