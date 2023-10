Javier Tebas sort une bombe sur Florentino Pérez

C’est la polémique du moment en Espagne. Le businessman et ancien haut-gradé de la police nationale espagnole José Manuel Villarejo, a ainsi dévoilé une petite bombe, en pleine affaire Negreira. Il a ainsi accusé Florentino Pérez de corrompre les arbitres, dans un entretien accordé à la radio catalane RAC1. « Dans une série de conversations, Sandro Rosell est pointé du doigt avec d’autres personnalités catalanes liées à l’indépendantisme. J’ai pris les premières dispositions et j’ai vu qu’il n’avait rien à voir avec le mouvement indépendantiste, qu’il était un lobbyiste dans le monde du football. La seule chose qui avait un certain intérêt, c’est qu’il avait fait des actions concernant la question des arbitres, pour truquer les matches. Tous les présidents ont pris des mesures similaires, y compris Florentino Pérez. D’une certaine manière, au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée », expliquait-il.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a vite réagi, annonçant déposer une plainte au plus vite. Dans le même temps, le très sulfureux Javier Tebas, président de la Liga, en a profité pour en rajouter une couche. « Florentino est intouchable. Tout le monde le sait dans ce pays. C’est un fait objectif », il n’y a rien de plus à dire, a-t-il lancé, confirmant que selon lui, le patron du Real Madrid ne sera jamais inquiété par quoi que ce soit.