Ligue 1 : l'OM concède le nul contre Reims et ne se relance pas

Les matches en milieu de semaine, l'Olympique de Marseille n'aime pas trop ça. Pas très performant en Ligue des Champions cette saison et éliminé, le club phocéen a malheureusement vu sa série d'invincibilité en Ligue 1 (qui tenait depuis le 17 septembre) prendre fin mercredi à Rennes (1-2). Revenus de Bretagne avec une défaite dans leurs valises, les Olympiens voulaient donc se relancer ce samedi lors de la réception du Stade de Reims, dans le cadre de la 16e journée. Quatrième avec deux matches en moins, l'OM voulait se rapprocher du trio de tête alors que le SDR, dix-septième, souhaitait s'éloigner de la zone rouge. André Villas-Boas sortait un 4-3-3 classique avec la surprise Pape Gueye au milieu, le club ayant fait appel pour sa suspension. Côté rémois, David Guion partait sur un 4-2-3-1 avec le seul Dia en pointe.

Alors qu'on attendait de l'intensité côté marseillais, les Rémois ne se laissaient pas faire et prenaient même le jeu en main en début de partie. Les visiteurs s'installaient dans le camp adverse et gênaient réellement les Olympiens. Mais il ne fallait pas grand-chose à l'OM pour créer le danger. La première occasion était d'ailleurs phocéenne avec Benedetto qui reprenait un coup-franc de Payet mais Rajkovic veillait au grain (11e). Dès lors, les hommes d'André Villas-Boas rentraient dans leur match et offraient de meilleures séquences. Mais gare aux Rémois. Et justement, ces derniers créaient la surprise. Cafaro chipait le cuir à Payet pour décaler Zeneli. Le numéro 10 du SDR centrait au sol et le malheureux Nagatomo, titulaire en l'absence d'Amavi, marquait contre son camp (21e, 0-1). Boostés, les Rémois cherchaient le but du break mais Zeneli ne marquait pas sur une belle occasion (28e).

Deuxième match d'affilée sans succès pour l'OM

Dos au mur, les Phocéens mettaient alors un coup d'accélérateur avant le retour aux vestiaires. Après une nouvelle opportunité de Benedetto qui tombait encore sur Rajkovic (41e), Thauvin se ratait sur l'action suivante (42e). Mais ce n'était que partie remise. Bien trouvé de la tête par l'Argentin, l'ailier français ne laissait pas passer cette offrande et égalisait de près avant la pause (45e, 1-1). Dans le second acte, les deux équipes voulaient prendre le dessus pour décrocher les trois points, et André Villas-Boas procédaient à deux changements avant l'heure de jeu. Entré en jeu, Khaoui se procurait une double occasion mais Rajkovic était encore vigilant (57e). Derrière, David Guion apportait aussi du sang neuf et les changements se multipliaient des deux côtés.

Malheureusement, sur le terrain, le spectacle n'était pas au rendez-vous et le rythme redescendait considérablement minute après minute. Il fallait attendre la 86e minute pour voir une occasion, mais Doucouré trouvait Mandanda sur sa route. Les Phocéens cherchaient également à inscrire ce but si précieux mais il ne venait pas. Après sa défaite contre le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille ne relevait pas la tête et concédait le nul contre le Stade de Reims (1-1). Un résultat qui n'arrangeait personne, le club phocéen restant quatrième alors que le SDR passait provisoirement seizième.

