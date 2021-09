La belle revanche de Valère Germain à Montpellier

Impact immédiat. Non, il ne s'agit pas du dernier JCVD, mais simplement un constat sur les débuts de Valère Germain (31 ans) du côté de Montpellier. Arrivé libre en toute fin de mercato pour compenser les départs de Gaëtan Laborde (parti à Rennes) et Andy Delort (transféré à Nice), l'attaquant s'est immédiatement fondu dans son nouvel environnement.

Les statistiques suivent. En l'espace de trois apparitions, il a trouvé trois fois le chemin des filets. Trois fois à La Mosson. Pour sa première contre Saint-Étienne d'abord (2-0, 5e journée de Ligue 1). Puis, ce mercredi, pour la réception de Bordeaux (3-3, 7e journée de L1). Le buteur s'est même offert un joli doublé, rappelant à tous les observateurs qu'il reste une valeur sûre de notre championnat.

3 sur 3

«Je sais que j'ai la confiance de mes partenaires, du staff, on a tout fait ici pour que je me se sente bien, la confiance revient petit à petit», a-t-il savouré, interrogé par le Midi Libre. Marqué par des derniers mois compliqués passés à la cave de l'Olympique de Marseille, où Jorge Sampaoli ne comptait pas sur lui, il revit et prend du plaisir.

Sa relation technique avec Téji Savanier saute aux yeux et plaît au coach Olivier Dall'Oglio. «Sur la qualité, il y avait vraiment des choses intéressantes, on arrive à être complémentaires que ce soit Teji-Valère mais aussi sur les côtés», a apprécié ce dernier en conférence de presse d'après-match mercredi soir. Les débuts de Valère Germain au MHSC sont pleins de promesses. Et après sa galère marseillaise, c'est déjà ça de gagné !