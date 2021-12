Serie A : la Salernitana de Ribéry sera bien exclue sans vente avant le 31 décembre

La Salernitana vit peut-être ses derniers jours dans l'élite du football italien. La Fédération italienne (FIGC) a confirmé ce mardi que le club où évolue Franck Ribéry (38 ans) serait bel et bien exclu de la Serie A si les parts du copropriétaire, qui est aussi le patron de la Lazio Rome, n'étaient pas revendues avant le 31 décembre 2021. « La norme est claire, deux clubs en Serie A avec le même propriétaire, ce n'est plus possible », a notamment lâché le président de la FIGC, Gabriele Gravina, à l'issue d'un conseil fédéral, dans des propos rapportés par RMC Sport. Gravina s'est dit « certain que, dans dix jours, la Salernitana sera vendue », expliquant qu'il était impossible de « continuer à raisonner comme s'il n'y avait aucune offre. Il y a des déclarations d'intérêt, il faut trouver une solution. »

La suite après cette publicité

En juillet dernier, à la suite de l'accession en Serie A du club basé à Salerne, la Fédération avait donné six mois au club pour se conformer au règlement, interdisant la co-détention d'un ou plusieurs clubs par un même propriétaire. La Salerniatana, lanterne rouge du championnat italien, n'a pas pu affronter l'Udinese ce mardi soir, dans le cadre de la 19ème et dernière journée de la phase aller, en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans ses rangs lui ayant valu une suspension de son activité par les autorités locales.