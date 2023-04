Le Bayern Munich vise un nouveau crack pour le poste de gardien

La suite après cette publicité

Manuel Neuer blessé, Yann Sommer qui ne convainc pas plus que ça, le Bayern Munich se penche donc sur un nouveau gardien. Et les Bavarois ont décidé de jeter leur dévolu sur une jeune pépite néerlandaise : Bart Verbruggen. Le gardien d’Anderlecht est dans le collimateur des Munichois. Le club belge demande plus de 10 millions d’euros, selon le média belge Het Nieuwsblad.

Les dirigeants des Mauves espèrent que si un club européen frappe à la porte, ils pourront tout de même conserver le joueur de 20 ans dans leur rang sous la forme d’un prêt. Le leader du championnat allemand serait favorable à cette décision. Il souhaiterait peut-être le prêter toutefois à un niveau supérieur que celui d’Anderlecht, en Bundesliga ou dans un autre club européen. D’autres grandes écuries sont également intéressées par Verbruggen.

