Naples : la déclaration douteuse de Luciano Spalletti sur la CAN

Vainqueur de l’AC Milan à San Siro (1-0), le Napoli s’accroche à la deuxième place du classement de Serie A. Mais hier, le coach des Partenopei, Luciano Spalletti, a fait parler de lui pour une autre raison.

« Il faut penser à gagner des matchs sans regarder ce que font les autres, le championnat est encore très long. Et puis il y a ce monstre invisible de la Coupe d'Afrique qui est là, derrière. Il fait disparaître les joueurs des vestiaires et vous ne savez pas quand vous allez les retrouver; nous en avons quatre et ils sont fondamentaux pour notre équipe. »