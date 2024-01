La terrible déception des médias marocains, Marcus Rashford pisté par un club de Ligue 1

Le Maroc sous le choc

Décidément l’édition 2023 de la CAN est pleine de surprises. Pour le dernier 8e de finale, le Maroc a été éliminé à la surprise générale par l’Afrique du Sud (0-2). Les Marocains ont été «assommés» comme l’écrit L’Équipe. Le résultat a fait l’effet d’un coup de tonnerre au pays. Par exemple dans le quotidien Le Matin on peut lire que «les Lions ont attendu les huitièmes pour sortir leur pire mi-temps du tournoi, la seconde». Mais ce qui a le plus marqué le journaliste sur place, c’est le penalty complètement raté d’Achraf Hakimi, qui aurait pu relancer la rencontre. «Le coup de massue était très violent sur les gradins du stade Laurent Pokou, où plus de 4.000 supporters marocains étaient sous le choc depuis le raté de Hakimi», peut-on y lire. Pour le journal L’Opinion «le Maroc a eu souvent le ballon, sans savoir comment conclure».

Rashford pour remplacer Mbappé

D’après le tabloïd anglais The Telegraph, le PSG n’a pas que Rafael Leao dans le viseur pour remplacer Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid comme on a pu vous l’annoncer en exclusivité. Cette fois le média rapporte que le champion de France va retenter le coup Marcus Rashford. Malgré ses récents problèmes disciplinaires, Manchester United ne veut pas laisser partir sa star, mais en cas de prestations toujours plus médiocres, la porte pourrait être ouverte cet été.

À lire

PSG : pas de naming pour le Parc des Princes

Ça chauffe pour un Suédois

Dans les bureaux du FC Barcelone, on attend plus qu’une seule chose : l’annonce de l’arrivée de Lucas Bergvall. Comme le rapporte Sport, le jeune milieu de terrain suédois s’est rendu à Barcelone avec sa famille pour visiter la ville et rencontrer le directeur sportif du club Deco. Il y a un accord avec Djurgarden pour un montant de sept millions d’euros fixes plus trois variables et tout est en attente pour que le garçon finisse par accepter la proposition Blaugrana. Sans aucun doute, il est sur le point de signer. D’après Mundo Deportivo, le jeune joueur hésite encore, il craint de perdre trop de temps de jeu au Barça. Et pour être bien complet sur l’actu catalane, toujours d’après Mundo Deportivo, les Blaugranas ont toujours pour ambition de recruter Aleix Garcia. Mais Gérone est compliqué en affaires. Du coup, les Catalans ne pensent pas réussir à obtenir un accord avant la fin de ce mercato hivernal. Ils visent un transfert pour l’été.