PSG : Daniel Riolo cartonne violemment Kylian Mbappé sur son hygiène de vie !

Transparent lors de la débâcle (1-4) des siens face à Newcastle, Kylian Mbappé (24 ans) confirme son coup de moins bien. Sur la pelouse de St James’ Park, le numéro 7 parisien a, en effet, rendu une nouvelle copie bien pâle avec un seul tir, aucun dribble tenté et 51 petits ballons touchés (le troisième plus faible total derrière les 43 ballons de Gonçalo Ramos et les 24 de Randal Kolo Muani). Une prestation indigeste qui n’a pas manqué de faire réagir un certain Daniel Riolo… Sur l’antenne de RMC Sport, le consultant s’est ainsi totalement lâché au sujet du champion du monde 2018.

*«Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la g**le dans pas longtemps. Attention à ce qu’il est en train de devenir Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout». Un énorme coup de gueule qui ne devrait pas manquer de faire réagir…