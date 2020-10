L'OL propose Tino Kadewere à Dijon et espère toujours Islam Slimani !

Jean-Michel Aulas l'a assuré ce samedi, Memphis Depay et Houssem Aouar vont rester à Lyon cette saison. Un sacré coup pour le club rhodanien qui va donc garder ses forces vives pour la saison qui a déjà débuté. Rudi Garcia va donc pouvoir compter sur les deux stars lyonnaises, mais aussi et sans doute sur Moussa Dembelé qui n'a pas non plus trouvé chaussure à son pied en cette fin de mercato. Reste que l'OL est à la peine offensivement malgré pléthore de joueurs.

C'est la raison pour laquelle le septuple champion de France songe à recruter Islam Slimani, plus vraiment en odeur de sainteté à Leicester et qui s'entraîne toujours en marge du groupe depuis le début de la saison. Mais pour recruter l'international algérien qui a régalé la saison passée en Ligue 1 à l'AS Monaco (19 matches - 9 buts pour 7 passes décisives) et qui est également convoité par le club anglais de West Bromwich Albion, Lyon doit faire de la place.

Selon nos informations, l'OL songe à envoyer Tino Kadewere, la recrue estivale offensive arrivée en provenance du Havre (20 buts en 24 matches de L2 l'an passé), en prêt. Titularisé qu'une seule fois depuis le début de saison, l'international zimbabwéen qui était rentré au pays en raison d'un deuil familial, n'a pas encore marqué avec son nouveau club en quatre apparitions. Et le nouveau numéro 11 lyonnais a été proposé à Dijon, en quête d'un attaquant depuis plusieurs semaines.