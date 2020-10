L'Olympique Lyonnais scelle le mercato de Memphis Depay et Houssem Aouar

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais sonne le glas des espérances de Memphis Depay et Houssem Aouar. Récemment, Jean-Michel Aulas avait déjà fixé une date butoir pour que la situation des deux intéressés se décante. Celle-ci avait finalement été repoussée par la direction du club rhodanien à samedi midi pour permettre de finaliser enfin ces dossiers brûlants.

Mais ni le FC Barcelone pour Depay, ni la Juventus, le PSG ou encore Arsenal et le Real Madrid pour Aouar, ne sont parvenus à trouver un accord avec l'OL. Résultat, les pensionnaires du Groupama Stadium ont tranché : aucun des deux joueurs ne quittera l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato révèle ainsi RMC Sport.

L'Olympique Lyonnais tranche dans le vif pour Aouar et Depay

L'international néerlandais et le numéro huit français sont attendus samedi à 18 heures à l'entraînement dirigé par Rudi Garcia, et seront convoqués pour le match de dimanche face à l'OM (match à suivre en direct commenté sur notre live). Et pourtant, l'ailier gauche néerlandais poussait toujours vendredi soir pour rallier Barcelone, quand le milieu lyonnais se trouvait toujours en discussions avec la Juventus.

Malheureusement pour eux, cette soirée de vendredi n'aura débouché sur aucun accord, ce qui a poussé les hautes sphères lyonnaises à mettre un terme aux négociations. Rudi Garcia va donc pouvoir pousser un ouf de soulagement après une telle décision. Si les destins de Memphis Depay et Houssem Aouar sont désormais scellés, le mercato lyonnais n'est pas encore achevé. Ainsi, le cas Jeff Reine-Adélaïde reste en suspend et des arrivées potentielles pourraient intervenir avant la fermeture du marché.