Mercato : le PSG en position de force pour Neymar

Et si la crise économique et institutionnelle que traverse le FC Barcelone avait redistribué les cartes pour Neymar ? Si les luttes d'influence crispent considérablement les relations au sein de la direction du Barça, les difficultés financières rencontrées depuis la pandémie de coronavirus n'arrangent rien. Et ces soucis économiques pourraient bien plomber le prochain mercato estival catalan. Suffisant pour sonner le glas des espérances de Neymar ? Selon les informations de Marca, le champion d'Espagne semblerait résigner à l'idée de rapatrier le milieu offensif brésilien (28 ans).

Du côté du PSG, on se montrerait extrêmement optimiste sur le fait que le FC Barcelone ne puisse revenir à la charge l'été prochain. Le club parisien a assisté avec surprise les difficultés rencontrées par le club espagnol en interne. Conscient qu'il sera difficile pour le FC Barcelone de répondre à ses exigences pour son numéro dix, le champion de France privilégie une prolongation de sa star. Face à ce revirement de situation, cette dernière acceptera-t-elle de prolonger l'aventure à Paris ?