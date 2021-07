JO : le Brésil s'offre l'Allemagne

Le Brésil, tenant du titre, démarrait sa campagne olympique ce jeudi, à Yokohama, face à l'Allemagne. Et la Seleção a commencé du bon pied en l'emportant (4-2). Richarlison restera comme le grand artisan de ce succès. L'attaquant d'Everton s'offrait un retentissant triplé lors de la première demi-heure (7e, 22e, 30e). Juste avant la pause, Matheus Cunha ratait un penalty (45e+1) et donc la possibilité de donner un peu plus d'avance à la Canarinha, emmenée par André Jardine.

La Nationalmannschaft, elle, réduisait le score grâce à Nadiem Amiri (57e). Et malgré l'exclusion de Maximilian Arnold peu après l'heure de jeu (63e), les Allemands allaient encore marquer, grâce à Ragnar Ache (83e). Paulinho parachevait finalement la victoire des siens au terme d'un contre supersonique (90e +4). Les Auriverdes prennent la tête du groupe D, juste devant la Côte d'Ivoire à la différence de buts. Les deux sélections se mesureront lors de la prochaine journée, l'Allemagne affrontant l'Arabie Saoudite.