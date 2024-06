Euro 2024, Portugal : Cristiano Ronaldo s’empare d’un nouveau record historique

Il est tout simplement inarrêtable. A 39 ans, Cristiano Ronaldo ne finit plus de battre tous les records individuels dans l’histoire du football. Sélectionné et capitaine avec le Portugal à l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) en Allemagne, la légende du Real Madrid et de la Juventus continue de cocher les records dans le football des sélections européennes.

Déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 14 buts, il est devenu ce samedi après-midi le meilleur passeur de l’histoire de la compétition avec une septième passe décisive dans sa carrière. Grâce à cette offrande pour Bruno Fernandes contre la Turquie, CR7 continue d’impressionner tout le monde. Depuis 2004, il a participé à six championnats d’Europe, record absolu.