Alain Giresse dévasté par la situation des Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux sont au bord du précipice. Alain Giresse, légende du club, s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe, en rappelant toute sa tristesse et son inquiétude concernant l’avenir des Girondins. « Je me sens concerné et impuissant (…)C’est triste, décevant, inimaginable… Un club peut avoir des hauts et des bas. On a joué pour éviter de descendre. Mais là, on a dépassé ce cadre. On est dans le très, très bas», s’est attristé l’ancien Bordelais.

Alors que le club a accepté sa rétrogradation administrative en National 1, les dirigeants devront prendre la décision de soit mettre la clé sous la porte, ou alors tenter de se rebâtir depuis le niveau amateur. Pour l’ancien international français, il n’y a aucun doute concernant la bonne chose à faire. «Que le club reste debout. Quand on est debout, on est toujours vivant. Alors que quand on est rayé de la carte… Sauvons le club, à n’importe quel niveau.» Pour l’instant, la survie des Girondins des Bordeaux est loin d’être assurée…