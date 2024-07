Bordeaux accepte sa rétrogradation en National 1

Bordeaux va en enfer. Après avoir mis à mal Mouscron et Boavista et un départ forcé du LOSC, Gérard Lopez a envoyé les Girondins de Bordeaux, un monument du football français, au purgatoire. Arrivé dans le sud-ouest avec le costume de héros en 2021 au moment de racheter le club aux Américains de GACP, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois suscitait énormément d’espoirs auprès de supporters girondins marqués par un dépôt de bilan évité de justesse.

Malheureusement pour eux, Lopez a rapidement enlevé sa cape de superman pour enfiler le costume de fossoyeur des Marine et Blanc. À sa tête, le FCGB a toujours échoué face à la DNCG. Relégué en National 1 l’an passé, le club au scapulaire avait réussi à se maintenir en Ligue 2 après son appel. Cette année, on prend les mêmes acteurs et on recommence. Relégué administrativement en troisième division le 9 juillet, Bordeaux pensait encore une fois se sauver en appel, fort de ses discussions avec Fenway Sports Group.

Bordeaux repart en N1, pour l’instant

Mais cette fois, le scénario du sauvetage in extremis ne s’est pas réalisé. Il s’est même transformé en supplice pour les personnes du club et tous les amoureux des Girondins. Après s’être retiré des négociations, FSG est finalement revenu à la table des négociations ces dernières heures. De quoi redonner un immense espoir aux fans des Marine et Blanc. Un espoir qui n’aura pas duré longtemps, le groupe américain ayant une nouvelle fois décidé de faire machine arrière. Un drame pour les Girondins. Alors qu’ils étaient attendus ce mardi par la DNCG, ils viennent d’annoncer que le club ne soutiendra pas son appel et repartira bien en National 1, voire en National 2 si son prochain passage devant le gendarme financier n’est pas concluant.

« Alors que des discussions avaient repris ces derniers jours, les représentants de FSG ont indiqué hier lundi 22 juillet au FC Girondins de Bordeaux et à son actionnaire leur volonté de ne pas y donner suite malgré les assurances apportées par différentes parties prenantes. Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, le FC Girondins de Bordeaux s’est désisté de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la DNCG en date du 9 juillet 2024. En conséquence, le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du Championnat de National 1 pour la saison 2024/2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG. La période qui s’ouvre doit permettre au FC Girondins de Bordeaux de revenir plus fort et au plus haut niveau. Le Club et son actionnaire assurent les supporters, et l’ensemble des parties prenantes, de leur volonté de protéger les intérêts du Club. »