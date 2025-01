L’OL va négocier la venue d’une nouvelle recrue avec la DNCG

Pour se renforcer cet hiver à Lyon, il va falloir bricoler ! Sous le coup d’une interdiction de recrutement de la DNCG, l’Olympique Lyonnais travaille pourtant sur les dossiers de Thiago Almada et Luiz Henrique afin de se renforcer dans la course à l’Europe en Ligue 1. Les deux joueurs de Botafogo, autre club dans le giron de John Textor, sont sur les tablettes lyonnaises depuis plusieurs mois, mais les difficultés financières de l’OL freinent les transferts. Pour le premier nommé, un dénouement pourrait arriver dès cet hiver.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais souhaiteraient en effet faire venir l’international argentin sous la forme d’un prêt gratuit depuis Botafogo jusqu’à la fin de la saison, avant de conclure son transfert définitif cet été. Le dossier de Luiz Henrique est lui plus complexe, et celui-ci a été laissé de côté pour être traité une fois la venue de Thiago Almada officialisée. En tout cas, les deux joueurs ont fait leurs adieux à leurs coéquipiers au Brésil, et sont prêts à rallier l’Europe et la Ligue 1.

Une rencontre pourrait se tenir avec la DNCG

Ce samedi, L’Équipe apporte quelques précisions sur les possibles arrivées des deux joueurs. Car même si l’OL est sous le coup d’une rétrogradation provisoire en L2, d’un encadrement de sa masse salariale, et donc d’une interdiction de recrutement, le club rhodanien ne s’interdit pas une rencontre avec la DNCG pour négocier. Une discussion informelle pourrait ainsi avoir lieu dans les prochains jours afin d’approuver le prêt gratuit d’Almada, stratégie privilégiée par l’OL pour contourner ses sanctions.

En ce qui concerne Luiz Henrique, le journal français avançait ces derniers jours les deux possibilités s’offrant aux dirigeants rhodaniens : un prêt gratuit, aussi, et la libération d’une place d’extra-communautaire (les 4 seraient pour le moment occupées par Abner Vinicius, Tanner Tessmann, Ainsley Maitland-Niles, et donc Almada). Pour la seconde condition, l’idée de voir Maitland-Niles être reconnu comme Barbadien, plutôt qu’Anglais (les joueurs originaires de Barbade ne sont pas considérés comme extra-communautaires en raison de l’accord de Cotonou signé avec l’Union Européenne), avait fait son chemin. Les prochains jours devraient nous donner de nouveaux éléments de réponse, alors que des départs sont également attendus.