L’Inter Miami touche au but pour Luis Suarez !

En Floride, tout va bien. Même si l’Inter Miami n’est pas parvenu à accrocher les play-offs, la franchise de David Beckham compte dans ses rangs le Ballon d’Or 2023 en la personne de Lionel Messi. Et alors qu’une grande fête a été faite pour féliciter la Pulga, aucun cadeau ne lui a été offert. Un problème qui devrait être réglé dans les prochains jours avec l’arrivée de Luis Suarez dans le sud-est des USA, comme le laissaient entendre plusieurs rumeurs qui avaient débuté l’été dernier.

En effet, selon les informations d’ESPN, un accord aurait été trouvé entre l’Inter Miami et Gremio pour l’arrivée du buteur uruguayen de 36 ans. Très ami avec Lionel Messi après avoir traumatisé les défenses européennes lors de leur collaboration au Barça entre 2014 et 2020, El Pistolero va donc retrouver Messi, Busquets et Alba la saison prochaine. Selon le média américain, il va rejoindre le club de l’autre côté de l’Atlantique pour une saison et une supplémentaire en option.