FC Barcelone : la clause secrète et improbable pour signer Wojciech Szczęsny

Il ne fait plus beaucoup de doute sur le successeur attitré pour remplacer Marc-André ter Stegen dans les cages du FC Barcelone. Gravement blessé contre Villarreal ce dimanche, l’Allemand de 32 ans va manquer toute la saison avec les Blaugranas. Opéré avec succès après l’annonce de sa rupture complète du tendon rotulien du genou droit, la direction catalane s’est retrouvée dos au mur, à la recherche d’un nouveau portier. C’est finalement Wojciech Szczęsny qui a été choisi par le Barça pour combler la place laissée vacante dans le but par le portier allemand. Le gardien polonais a annoncé cet été prendre sa retraite et ainsi quitter la Juventus après l’arrivée de Michele Di Gregorio chez les Bianconeri, mais le club catalan considère que parmi tous les candidats listés par la direction, l’ancien joueur d’Arsenal et de l’AS Roma représente le meilleur profil pour minimiser les conséquences de la blessure d’un cadre comme Marc-André ter Stegen.

Plusieurs noms avaient circulé dans la presse espagnole, notamment entre Stole Dimitrievski de Valence, Guillaume Restes de Toulouse, Keylor Navas et Iñaki Peña, l’actuelle doublure au Barça. Néanmoins, Hansi Flick a annoncé, en conférence de presse ce mardi, qu’en attendant qu’une solution soit trouvée, ce sera bien Peña qui sera titularisé dans le onze barcelonais, à commencer par la rencontre ce mercredi soir contre Getafe en Liga : «Nous verrons. Iñaki (Pena) se débrouille très bien, il est très professionnel et s’est entraîné très dur. Il est concentré, même s’il est le deuxième gardien. Nous lui faisons confiance. Nous verrons ce que nous ferons, nous avons aussi de très jeunes joueurs en défense. Pour l’instant, nous ne nous sentons pas sous pression et nous avons confiance en Iñaki Peña. » Grâce aux premiers contacts fructueux entre le Barça et Szczęsny ainsi qu’au forcing de Robert Lewandowski au téléphone, tout porte à croire aujourd’hui que Szczęsny a bel et bien été convaincu. Il devrait s’engager dans les prochaines heures au FC Barcelone, mais…

Une clause que le joueur doit payer

Avant de pouvoir aller plus loin dans les négociations et ainsi boucler les conditions de l’opération, le FC Barcelone doit régler un petit micmac contractuel avec la Juventus, l’ancien club de Wojciech Szczęsny. En effet, lors de la rupture de son contrat avec la Vieille Dame l’été dernier, le gardien de 34 ans est tombé d’accord avec le club italien pour instaurer une clause stipulant que s’il venait à rejoindre un club de premier plan en Europe dans un avenir très proche suivant son annonce de retrait, alors le Polonais devrait verser une somme d’argent au club transalpin. Ce montant n’a pas été révélé, mais le Barça attend que Wojciech Szczęsny règle d’abord cette question avant de s’attaquer formellement à son incorporation dans l’effectif. C’est en tout cas ce que rappelle le journal catalan SPORT ce mercredi matin. La fin de contrat de Szczesny à la Juventus n’avait rien d’une expiration de bail classique.

En effet, les Bianconeri ont accepté de rompre le contrat du Polonais, dont l’expiration était initialement prévue le 30 juin 2025, pour répondre favorablement à ses envies de retraite : « Mon corps est encore préparé, mais mon cœur n’est plus là », avait expliqué le natif de Varsovie. Ne constituant pas une fin naturelle de contrat, l’équipe italienne a voulu inclure une petite pénalité au cas où le gardien de but s’engagerait avec une équipe pour les prochains mois. Comme ce cas peut finalement se produire, il faudra voir si les négociations entre le Polonais et la Juve permettent que cette clause soit annulée ou, au contraire, payée dans les temps. Dans ce dernier cas, il faut aussi voir quelle part le Barça peut avoir dans ce paiement. Le journal SPORT confirme que Wojciech Szczęsny est attiré par le projet catalan, même s’il sait qu’il ne sera pas titulaire immédiatement. Cependant, il est convaincu que son parcours et son expérience lui permettront de devenir le numéro un du Barça au cours des prochains mois une fois qu’il aura atteint le tonus physique optimal.