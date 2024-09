Le nouveau sponsor étonnant du Paris Saint-Germain

Pernod Ricard devient sponsor officiel du Paris Saint-Germain. Le groupe spécialisé dans les boissons alcoolisées s’est engagé pour quatre ans avec le Paris Saint-Germain et sera donc sponsor du club jusqu’en 2028. Le club justifie cette association surprenante - quand on connaît le lien fort qui est fait entre Ricard et Marseille (le siège de l’entreprise se situe dans la cité phocéenne) - par le fait que Pernod Ricard fournit des vins et des spiritueux depuis plusieurs années dans le programme hospitalité du club francilien.

« Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », a écrit le club parisien dans un communiqué.