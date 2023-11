OL : la mise en garde de Fabio Grosso

Comme soulagé d’un poids. Il y a un peu moins de deux semaines, l’OL a enfin obtenu sa première victoire en Ligue 1, sur la pelouse de Rennes. La première après 12 journées où rien ne se passe comme prévu. Les Gones ont enfin retrouvé le sourire le temps d’une soirée mais un simple regard vers le classement permet de garder les pieds sur terre. Ils sont toujours derniers du championnat mais n’ont plus que 4 points de retard sur l’actuel le barragiste, Lorient. Autrement dit, la situation reste très fragile et la trêve internationale arrivait finalement à un mauvais moment pour Lyon.

La suite après cette publicité

Après cette pause, difficile d’enchaîner. Certains joueurs sont partis en sélection et Grosso s’est retrouvé avec une partie seulement de son effectif. C’est sans doute pour cela qu’il n’a pas hésité à secouer ses troupes avant la réception de Lille dimanche (20h45) en clôture de cette 13e journée. «Oui ça fait plaisir de prendre des points mais il fallait passer à autre chose tout de suite. On a eu cette victoire sur ce terrain difficile mais maintenant il faut enchaîner, du moins essayer d’enchaîner pour se donner de la continuité dans ce que nous avons montré», alerte l’Italien, le visage de moins en moins marqué après les incidents à Marseille.

À lire

Incidents OM-OL : la FFF recale l’appel de l’OL

Le début d’un processus pour Grosso

Il prévient ses joueurs pour la suite. «C’est important de toujours essayer de gagner. Il faut avoir cette sensation de bien travailler, durement, comme ça c’est plus facile de faire les efforts pendant les matchs. On a travaillé sur plusieurs choses, on a fait des choses intéressantes, avec un bon état d’esprit. On n’arrivait pas à gagner, là on y est arrivé mais il faut construire un parcours : solidifier cette équipe, devenir costaud. On a des qualités pour aller chercher les points et sortir de cette situation. Il faut voir ça sur une longue période», poursuit l’entraîneur en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 20 12 4 5 5 2 15 11 18 Lyon 7 11 -10 1 4 6 9 19

D’autant que Tagliafico, Tolisso et Lepenant seront absents pour ce match face au LOSC, une équipe en forme. «On joue une équipe très forte, qui n’a pas perdu depuis un moment. Je pense que c’est une opportunité pour ceux qui vont jouer.» Le turn over ne lui fait pas très peur. Depuis son arrivée à Lyon, Grosso est un habitué des changements d’un match à l’autre. «Tous les joueurs sont importants. Il arrive un moment où tu dois utiliser des joueurs qui jouent moins. (…) Ils ont envie quand ils entrent. On a des jeunes joueurs qui enchaînent, et ils n’en ont pas l’habitude. Il faut des changements.» Même dans une équipe qui gagne.