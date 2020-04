Le Real Madrid veut mettre un coup de balai chez ses jeunes

Tout le monde le sait, le football est à l'arrêt depuis la mi-mars dans la très grande majorité des championnats européens. Mais quand on dit cela, on parle évidemment du terrain, même si certains ont déjà retrouvé le chemin de l'entraînement. S'il faut préciser tout cela, c'est parce que les tractations concernant le marché des transferts et surtout les idées des clubs continuent à fleurir et donc cette période de trêve forcée permet peut-être une meilleure anticipation des choses. C'est notamment le cas en Espagne. Si le FC Barcelone continue de réfléchir à la possibilité de recruter Neymar (Paris Saint-Germain) ou celle d'embaucher Lautaro Martinez (Inter), le Real Madrid est loin d'être en reste.

Outre le dossier Pogba, dont le feuilleton a commencé l'été dernier, les Merengues lorgnent le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. Florentino Pérez, lui, pense toujours faire de Kylian Mbappé, l'avant-centre du Paris SG, la tête de gondole de ses Galatatiques 2.0. Mais ce n'est pas vraiment à ce niveau-là que les dirigeants espagnols commencent à réfléchir pour cet été. C'est plutôt par rapport à ses jeunes que la réflexion a débuté cette fois. Ainsi, le club de Florentino Pérez a décidé, selon les informations de Marca, de créer une sorte de comité de transferts afin de trouver des solutions pour les jeunes éléments en manque de temps de jeu.

Les dirigeants vont analyser les équipes intéressées

On y retrouvera les joueurs qui doivent encore terminer leur formation comme le jeune Takefusa Kubo (18 ans), prêté au RCD Majorque, ou encore le Brésilien, qui a débarqué lors du dernier mercato hivernal, Reinier, qui devrait rejoindre pour une année ou plus la Real Sociedad. Les prêts successifs du portier Andriy Lunin (à Leganes puis à Oviedo) ont ouvert les yeux à ses dirigeants et ces derniers estiment désormais que le comité susmentionné va se mettre à la tâche afin d'analyser, au détail près, les futures destinations des jeunes afin que leur prêt soit une réussite comme c'est le cas pour Achraf Hakimi (BvB), Martin Ødegaard (aux Pays-Bas, puis cette année à la Real Sociedad) ou encore Sergio Reguilón (FC Séville).

Cette fois, tout le monde devrait travailler dans le même sens en prenant en compte la façon dont joue l'équipe susceptible de récupérer les joueurs, les goûts de l'entraîneur en place et aussi sa vision pour les jeunes éléments de son club. Avec toutes ces informations, les dirigeants du Real Madrid pourront donc évaluer la pertinence d'envoyer leurs ouailles dans certains clubs afin qu'ils progressent et qu'ils jouent régulièrement. Le média espagnol mentionne cette information, car il semble que cet été il pourrait y avoir au moins dix mouvements dans la Casa Blanca, qui compte déjà 36 joueurs sous contrats.