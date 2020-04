Real Madrid : Florentino Pérez veut faire de Kylian Mbappé le leader des Galactiques 2.0

Du côté de Madrid, on voit les choses en grand pour l’avenir. Il faut dire que le Real Madrid compte, dans son effectif actuel ou un peu partout en Europe sous forme de prêt, un vivier incroyable de jeunes joueurs talentueux, à l’image de Ferland Mendy, Achraf Hakimi, Fede Valverde, Martin Odegaard, Reinier, Rodrygo Goes et Vinicius Junior, pour n’en citer que quelques-uns. De quoi envisager ses prochaines années sereinement, et cette razzia sur les meilleurs joueurs mondiaux n'est clairement pas terminée, puisqu'on parle d'Eduardo Camavinga (Stade Rennais) comme potentiel renfort pour cet été ou pour l'été 2021. Mais s'il y a un joueur qui fait rêver le club de la capitale espagnole en ce moment, c'est Kylian Mbappé.

Samedi déjà, la presse ibérique dévoilait que le Real Madrid commençait à être de plus en plus en position de force dans ce dossier, notamment parce que le clan Mbappé n'avait pas apprécié les différentes informations filtrées par le PSG dans la presse, alors que le joueur ne serait pas forcément chaud pour discuter d'une prolongation de son contrat qui expire en 2022. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu et dans les couloirs de Valdebebas, on souhaite que cette situation se prolonge pour pouvoir passer sereinement à l'attaque en 2021. Et comme l'explique le quotidien Marca, le joueur formé à l'AS Monaco ne serait pas qu'une simple recrue supplémentaire.

Une nouvelle superstar pour un "nouveau" stade

Le Bondynois serait effectivement au cœur de ce nouveau projet des Galactiques que le président madrilène Florentino Pérez veut mettre en place pour 2022, alors qu'on s'apprête à fêter les 20 ans de son arrivée à la tête du club. Le tout, avec le nouveau Santiago Bernabéu, dont les travaux de rénovation totale ont déjà démarré en début de saison. L'homme d'affaires espagnol souhaite que l'inauguration du nouveau stade soit marquée par la présentation d'une superstar, et Mbappé serait donc le profil idéal. Même si le quotidien explique que le Real Madrid agira avec un respect total vis-à-vis du PSG, les Merengues sont conscients que c'est plutôt bien parti, et la seule question qui se pose vraiment est de savoir si le joueur viendra en 2021 ou en 2022. Florentino Pérez souhaite en tout cas avoir les meilleurs joueurs à disposition pour sa nouvelle enceinte.

Kylian Mbappé ne débarquerait donc pas tout seul, puisqu'Erling Braut Håland devrait aussi faire partie de ce nouveau projet des Galactiques que veut mettre en place le président merengue. On sait depuis des semaines déjà que le club espagnol est le mieux positionné dans ce dossier, notamment grâce aux bonnes relations avec le Borussia Dortmund et l'agent du joueur, Mino Raiola. Pour ### Marca, le trio de Brésiliens Vinicius-Reinier-Rodrygo aura aussi son rôle à jouer, puisqu'on attend que d'ici 2022 les trois soient des joueurs importants de la sélection brésilienne, et c'est surtout autour du premier cité qu'il y a le plus d'espoir. Enfin, Martin Ødegaard, qui devrait rester une saison supplémentaire à la Real Sociedad, est aussi considéré comme une superstar du Real Madrid pour les années à venir par le staff et la direction. Autant dire que les supporters madrilènes doivent déjà avoir l'eau à la bouche...