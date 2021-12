Nantes : Randal Kolo Muani confirme son départ en fin de saison

Après la victoire acquise à domicile face au RC Lens (3-2), l'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé à La Beaujoire, a confirmé que cette saison serait sa dernière sous le maillot jaune, et ce après quatre saisons, dont un prêt à l'US Boulogne Côte d'Opale. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, il est actuellement le deuxième meilleur buteur du FCN (derrière Blas, 7 buts), tandis que le club est 10e, et provisoirement à deux points de la 4e place, occupée par Nice.

«Oui (c'est ma dernière saison à Nantes). Concrètement je n’ai pas fait mon choix. J’essaye de finir la saison calmement. Et après, je vais essayer de penser à cela plus tard. Je donnerai tout sur le terrain pour l’instant», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Pour rappel, le buteur de 23 ans était suivi l'été dernier par plusieurs clubs allemands, dont l'Eintracht Francfort, le Borussia Mönchengladbach ou encore le Bayern Munich.