Real Madrid-Valencia CF : les compositions officielles

La 29e journée de Liga continue ce jeudi soir. Alors qu'Alavés accueillait un peu plus tôt dans la soirée la Real Sociedad (19h30), le Real Madrid va affronter le Valencia CF dans quelques instants. Deuxièmes de Liga avec cinq points de retard sur le FC Barcelone, tombeur de Leganés mardi (2-0), les Merengues espèrent revenir à deux petites unités de leur rival. En face, les visiteurs, huitièmes avec 43 points, souhaitent jouer un mauvais tour à la Casa Blanca pour gagner une place.

Après le succès des siens face à Eibar (3-1), Zinedine Zidane passe de 4-3-3 à 4-4-2 et change quelques joueurs ce soir. Au niveau défensif, Mendy remplace Marcelo côté gauche. Dans l'entrejeu, Modric est présent à la pointe du milieu en diamant et Valverde accompagne Casemiro et Kroos. Enfin, sur le plan offensif, la paire Benzema-Hazard est titulaire.

Concernant le club che, Albert Celades change pas mal de choses dans son 4-2-3-1 après le nul contre Levante (1-1). Wass intègre en effet la défense à quatre et Mangala accompagne Guillamon en charnière centrale. Le Français Kondogbia est également titulaire au milieu, tout comme Torres qui intègre le onze de départ.

Suivez la rencontre en direct commenté sur notre site.

Le XI du Real Madrid

Le XI du Valencia CF