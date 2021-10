OL : Bruno Guimaraes se sent chez lui

Dans un entretien accordé L'Équipe, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimaraes s'est confié sur son rôle dans le nouveau système mis en place par Peter Bosz ainsi que sur sa relation avec l'entraîneur batave. L'international brésilien (3 capes) a avoué ne pas considérer l'OL comme un tremplin pour sa carrière, se sentant très bien dans le club rhodanien, tant que les performances sportives lui permettent d'avoir ses chances en sélection.

« Non, c'est une maison. J'ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League, mais ce n'est pas le moment. Je me sens chez moi à Lyon, je parle français... On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des Champions pour être en Seleçao. Et puis on veut gagner des trophées aussi, j'espère en remporter avec l'OL », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien sportif.