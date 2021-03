PSG - Nantes, Randal Kolo Muani : «il y avait penalty»

La suite après cette publicité

Si le Paris SG-FC Nantes de ce dimanche a été marqué par les affaires Angel Di Maria et Marquinhos, une autre polémique, dans le jeu cette fois, avait animé la première période. Y avait-il penalty sur l'intervention de Presnel Kimpembe sur Randal Kolo Muani dans la surface parisienne ? Présent en conférence de presse d'après-match, l'attaquant, auteur d'un but et d'une passe décisive par ailleurs, a répondu.