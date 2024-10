Équipe de France : Antoine Griezmann n’en pouvait plus

Hier, une page de l’histoire de l’équipe de France s’est tournée. Après une décennie passée au service des Bleus, Antoine Griezmann (33 ans) a décidé de prendre sa retraite internationale. Le Français a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. « Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires.»

Il a ajouté ensuite : «alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là dans les moments de joies comme ceux de doutes. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d’énergie pour moi. Un immense merci aussi au staff de l’équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l’ombre à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin merci à mon coach, votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels dans mon développement en tant que sportif. Je quitte l’équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude.»

Ce mardi, on en apprend un peu plus sur les dessous de ce choix surprenant. L’Equipe explique dans son édition du jour que cela faisait déjà quelques semaines que Grizi réfléchissait à prendre cette décision très difficile, lui qui est profondément attaché aux Bleus. Marqué par le passé lorsque DD avait choisi de confier le brassard à Kylian Mbappé, le joueur de l’Atlético, qui avait rapidement digéré ce choix, s’est vraiment interrogé sur sa motivation après l’Euro 2024. Une compétition où il a parfois été pointé du doigt et où il a senti son influence diminuer au sein de l’équipe. Plus vraiment intouchable, celui qui a longtemps été le chouchou de Deschamps s’est senti un peu moins considéré.

Présent lors du dernier rassemblement au mois de septembre, il a été plutôt à l’aise dans le groupe. Mais il a aussi senti une ambiance différente sans ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud, fraîchement retraités chez les Bleus. Puis, il a été définitivement convaincu lors de cette trêve de septembre, dont il est sorti éprouvé et avec une certaine lassitude. Après mûre réflexion, Griezmann, qui voulait partir sans amertume, ni en détériorant sa relation avec DD, s’est confié à ses proches et a fait son choix. Il a annoncé sa décision au sélectionneur la semaine passée. Le Parisien ajoute que Didier Deschamps n’a aucunement tenté d’infléchir son choix et de le retenir. Une marque de respect pour certains. Pour d’autres, cela était une preuve qu’il n’était certainement plus aussi indispensable à ses yeux.