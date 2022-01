Robert Beric ne signera pas à l'AS Saint-Etienne

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Chicago Fire (MLS) et ancien de la maison verte où il a joué entre 2015 et 2020, Robert Beric (30 ans) ne signera pas à l'AS Saint-Etienne comme annoncé par 90Football et confirmé, ce jeudi, par RMC Sport. En effet, l'attaquant slovène va s’engager en Chine.

Après les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon ou encore Eliaquim Mangala, Pascal Dupraz, qui réclamait des renforts au lendemain de la défaite dans le derby, va donc devoir patienter encore pour de nouvelles recrues sur le front de l'attaque stéphanoise. Une chose est sûre, à quelques jours de la fin de ce mercato hivernal, le temps presse pour le club du Forez, lanterne rouge de Ligue 1 et en grande difficulté dans ce secteur de jeu avec seulement 19 buts marqués depuis le début de la saison.